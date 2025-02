Le Sahel s’affirme : la Confédération des États du Sahel interpelle l’ONU et propose des solutions africaines face au terrorisme

Lutte contre le terrorisme en Afrique la Confédération des États du Sahel s’affirme à l’ONU Le 24 janvier 2025, à New York, lors d’une réunion publique de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme en Afrique, l’Ambassadeur Issa Konfourou, représentant permanent du Mali auprès de l’ONU, a pris la parole au nom de la Confédération des États du Sahel (AES).

Son discours a mis en lumière l’approche globale et intégrée de l’AES pour éradiquer le terrorisme, tout en dénonçant l’inaction et les incohérences de la communauté internationale, notamment des Nations Unies. Une stratégie globale et souveraine L’Ambassadeur Konfourou a souligné que la lutte contre le terrorisme dans le Sahel repose sur une approche holistique, combinant : Mesures politiques : renforcement de la gouvernance et de l’État de droit. Développement socio-économique : prévention de la radicalisation et réinsertion des populations vulnérables. Justice et réconciliation : résolution des conflits communautaires et promotion de la cohésion sociale. Sécurité : appui aux forces armées nationales pour protéger les populations. Il a proposé quatre axes prioritaires pour une réponse efficace :

Soutien accru aux initiatives africaines dans le respect de la souveraineté nationale.

Renforcement de la coopération régionale en matière de renseignement et de lutte contre les financements illicites.

Synergie entre développement et sécurité, axée sur la prévention et la déradicalisation.

Appui au renforcement des capacités militaires des pays membres de l’AES.

Un plaidoyer contre les biais internationaux L’Ambassadeur a fermement dénoncé le manque de reconnaissance des efforts de l’AES dans les rapports des Nations Unies, accusés de se concentrer sur les incidents sécuritaires au détriment des succès concrets. Il a également mis en cause l’inefficacité des interventions internationales, rappelant les conséquences désastreuses de l’intervention de l’OTAN en Libye en 2011, qui a profondément déstabilisé le Sahel. En outre, il a accusé certaines puissances occidentales, notamment la France et l’Ukraine, de soutenir indirectement ou directement des groupes terroristes dans la région. Cette dénonciation ouverte met en lumière les contradictions flagrantes des acteurs internationaux, dont les actions compromettent la sécurité et la souveraineté des États africains. La genèse de la Confédération des États du Sahel Face à l’inaction de la communauté internationale, les chefs d’État du Mali (Assimi Goïta), du Burkina Faso (Ibrahim Traoré) et du Niger (Abderrahmane Tiani) ont fondé la Confédération des États du Sahel le 11 juillet 2024 à Niamey.

Cette alliance vise à : Mutualiser les efforts militaires et diplomatiques pour lutter contre le terrorisme. Renforcer la souveraineté des États membres face aux ingérences étrangères. Favoriser le développement harmonieux de leur espace commun.

Cette initiative marque une rupture avec les anciennes politiques sécuritaires imposées de l’extérieur et met l’accent sur des solutions africaines aux problèmes africains. Les causes profondes et le réveil africain L’AES s’attaque également à des problématiques structurelles, comme les tensions historiques entre populations sédentaires et nomades, et affirme que ces questions doivent être réglées par des Africains eux-mêmes, sans ingérence extérieure. L’Ambassadeur Konfourou a rappelé que les interventions militaires occidentales, loin d’être une solution, ont souvent exacerbé l’instabilité. Plus de dix ans après ces interventions, les populations du Sahel continuent de subir les conséquences d’un chaos sécuritaire entretenu. Selon lui, les accusations récentes de financement des groupes terroristes par des États étrangers, dont l’Ukraine, ne font qu’aggraver cette situation. Une alternative au statu quo Le discours de l’Ambassadeur appelle à une redéfinition des relations internationales. Le choix des pays du Sahel de se tourner vers des partenaires émergents, notamment au sein des BRICS.