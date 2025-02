Urgent : Farba Ngom face à la Dic ce lundi, au cœur d’une affaire de 125 milliards

L’affaire Farba Ngom connaît un nouveau tournant avec la convocation du député-maire des Agnam ce lundi à 15 h par la Division des investigations criminelles (DIC), suivie de son audition prévue jeudi devant le Pool judiciaire financier (PJF).

Cette procédure fait suite à un rapport accablant de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui met en lumière des transactions suspectes totalisant au moins 125 milliards de francs CFA, selon Le Soleil. Farba Ngom est visé par plusieurs chefs d’accusation graves, parmi lesquels figurent l’association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux, l’escroquerie portant sur les deniers publics, le trafic d’influence et la fraude fiscale. Ces infractions, sanctionnées par divers textes législatifs et réglementaires, devraient conduire à l’ouverture de deux informations judiciaires distinctes, selon les mêmes sources. Ce développement pourrait marquer un tournant majeur dans la lutte contre la corruption et les pratiques illicites au sein de la sphère politique.