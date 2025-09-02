La Direction générale de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a pris une décision majeure ce vendredi 29 août 2025. Par une note signée du directeur général, Pape Alé Niang, trois cellules stratégiques rattachées à la Direction générale ont été officiellement dissoutes.

Il s’agit de la Cellule Contrôle de Gestion, de la Cellule Audit Interne et de la Cellule Passation des Marchés. La décision, prise sur la base de textes légaux et d’accords internes à l’entreprise, prend effet à compter de sa date de signature.

Selon le document, cette mesure s’inscrit dans le cadre de la réorganisation structurelle de la RTS. L’objectif affiché serait de rationaliser les services et de redéfinir les mécanismes de contrôle interne et de gestion au sein de la société nationale de l’audiovisuel public.

Le directeur général de la RTS a également précisé que la décision sera communiquée à tous les services et parties prenantes concernés.