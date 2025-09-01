Linguère : Triste fin pour Seydou Amet Deh, tué à coups de machette

Un violent drame s’est produit dimanche dans le village de Samaly, commune de Barkedji, département de Linguère. Un berger d’une vingtaine d’années, Seydou Amet Deh, a été mortellement atteint à coups de machette par son camarade Samba Sow.

Selon nos confréries de Senenews, les deux jeunes hommes s’étaient retrouvés aux abords d’un marigot vers 16 heures. Une dispute a rapidement éclaté, dégénérant en affrontement armé. Samba Sow a porté un coup fatal à son compagnon, l’éventrant à l’aide de sa machette, avant de prendre la fuite.

Le suspect a tenté de se réfugier dans la forêt de Vélingara Ferlo (département de Ranérou), mais sa cavale a été de courte durée. Il a été arrêté le même jour et placé en garde à vue à la gendarmerie de Linguère.