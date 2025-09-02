Equipe nationale: Très mauvaise nouvelle pour Ismaila Sarr

Initialement convoqué pour les matchs Sénégal – Soudan et RDC – Sénégal, Ismaila Sarr est finalement forfait.

L’information a été confirmée par un communiqué officiel publié sur le site de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Touché par une blessure, l’ailier de Crystal Palace, auteur d’un excellent début de saison, ne pourra pas répondre à l’appel de Pape Thiaw.

Pour pallier son absence, le sélectionneur a fait appel à Ousseynou Niang, ex pensionnaire de Diambars, actuellement joueur de l’Union Saint-Gilloise en Belgique.