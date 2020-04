Ronaldinho paye sa caution et sort de prison

Emprisonné depuis plus d’un mois au Paraguay pour usage de faux passeports, Ronaldinho est désormais assigné à résidence dans un hôtel d’Asuncion, renseigne L’Equipe.



Un mois après avoir été placé en détention au Paraguay en compagnie de son frère Roberto, pour usage présumé de faux passeport, Ronaldinho est sorti de prison. Le Brésilien a payé une caution de 1,6 million de dollars (1,47 M€) selon le quotidien espagnol AS et l’agence de presse EFE.

L’ancien Barcelonais a été assigné à résidence dans un hôtel à Asuncion.

« C’est une mesure de substitution pour Ronaldinho et son frère et la poursuite de leur détention dans un hôtel », a déclaré le juge Gustavo Amarilla lors d’une conférence de presse. Les deux hommes logent dans des chambres séparées et constamment surveillées.Arrêtés le 6 mars, Ronaldinho et son frère sont accusés d’être entrés au Paraguay en possession de faux passeports.