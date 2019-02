Revue de la presse du vendredi 8 février 2019 de Mantoulaye Thioub Ndoye

Macky Sall très confiant sur la présidentielle de 2019. Il réclament à ses militants de Kanel 90% des suffrages. Le « pape du Sopi » est de retour au Sénégal et dirige l’opposition. La population sénégalaise a bien accueilli maître Abdoulaye Wade. En dehors de Benno Bokk Yakkar, Wade est le meilleur mobilisateur.

Il a défié le gouvernement en demandant que les populations brûlent leurs cartes d’électeurs et les matériaux pour les scrutins. Khalifa Sall saura demain s’il peut toujours être candidat aux élections. Bougane Gueye soutient Idrissa Seck, parce qu’il est venu me voir et a accepté d’introduire mes 19 points dans son programme. Idrissa Seck aussi très confiant. Madické Niang d’ajouter que Macky ne peut pas développer notre pays. Sonko de taquiner Aly Ngouille Ndiaye. Sonko à Macky « tu organise des meeting juste pour danser. Selon Professeur Issa Sall, il n’a besoin de passer sur personne pour gagner les élections.