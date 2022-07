Revue de la presse: Suivez la revue de la presse du 5 juillet 2022 de RFM

Suivez la revue de la presse du 5 juillet 2022 de RFM. Les préparatifs de la Tabaski, tous les produits ont connu une hausse vertigineuse. C’est le cas de l’oignon, de la pomme de terre et entre autres. Selon Mubarak Lo, c’est un Tabaski de beaucoup de troubles, car les produits sont inaccessibles.

Tout cela, est due aux commerçants qui s’impatientent qu’il est des événements pour qu’ils spéculent sur les prix. Et c’est le cas aussi sur les moutons, les populations se plaignent de la cherté des prix. Les prix varient entre 150.000 francs et plus.

La question que l’on se pose est que est que le député Cheikh Bara Doly va passer la Tabaski chez lui.