Suivez la revue de la presse du 31 aout 2022 de ZIK FM. La coalition Yewi Askan Wi pointée du doigt par l’opinion nationale. Ils avaient dénoncé le cumul de fonction, et avaient dit qu’ils ne l’accepteront jamais, et c’est une chose à dénoncer, donc à ne pas faire. Selon le quotidien La Tribune, Abass Fall a fait le rappel.

Il leur fait savoir que “vous aviez promis de ne pas faire de cumul de fonctions, être maire et en même temps député. Donc vous n’avez pas le droit de le faire, sinon ce sera une trahison vis à vis de la population sénégalaise qui vous a fait confiance. Et dans ce sens, la charte de Yewi Askan Wi sera violé et ce sera le non respect de la parole donnée“.