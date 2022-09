PDS : Le Dr Cheikh Dieng quitte le Parti démocratique sénégalais

Le secrétaire général national adjoint du parti démocratique sénégalais (PDS) à présenter sa lettre de démission ce mardi auprès de l’ancien président de la république sénégalais et secrétaire national du parti Me Abdoulaye Wade.

Docteur cheikh Dieng s’est ainsi dessaisi de toutes responsabilités électives nominatives et de militant du parti démocratique sénégalais. Suite a sa démission du parti via une lettre de démission. Une démission causée par un conflit entre l’ancien membre du comité directeur et le fils du secrétaire général Karime Wade, exilé à Daha (Qatar) par l’actuelle président sénégalais Macky Sall, à la suite de l’affaire de la traque des biens mal acquis.

“Ma démission fait suit aux profondes divergences intervenues avec Monsieur Karime Wade à qui vous aviez confié les responsabilités de la gestion du Parti, notamment sur les options stratégiques pour le Parti lors de ces deux précédents élections et la démarche opérationnelle pour la prochaine élection présidentielle de 2024“, a fait savoir l’ancien secrétaire général du parti démocratique sénégalais.

Toutefois Dr Cheikh Dieng envisage de poursuivre ses actions politique dans un parti qui lui convienne” dans un autre cadre qui nous semble plus adéquat pour répondre à la demande urgente et légitime du peuple sénégalais pour un mieux-être, dans une siccité de droit, de solidarité, d’équité, de justice sociales et de progrès économique” à conclu le Dr Dieng.