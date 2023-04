Réseaux sociaux : Le Top 10 des influenceurs

Les métiers autour du digital sont multiples et variés. La profession de créateur de contenus y figure en bonne place et fait vivre des hommes et des femmes via les placements de produits et collaborations. Ces influenceurs savent capter l’attention sur eux de par leurs divers contenus. Seneweb vous propose le top 10 de ces stars du net à lire en un clic !

10-Niang Kharagne Lo, le snapeur du peuple

Aliou Niang à l’état civil ne dit peut-être rien au Sénégalais lambda mais son sobriquet ‘Niang Kharagne Lo’ est plus commun. Ce surnom est en hommage à Modou Kharagne Lo. Ce ressortissant des Parcelles Assainies est un fan inconditionnel du lutteur de l’écurie Rock Energy. Le menuisier de formation ne pensait pas une seule fois devenir influenceur. Une simple vidéo snap de Bercy en compagnie de Wally Seck lui ouvre les portes de la notoriété. C’est grâce au réseau social Snapchat qu’il se fait un nom. Le fait de côtoyer des personnalités comme Wally Seck va également l’aider à peaufiner son image de ”snapeur du peuple”. Au fil des snaps, Niang Kharagne Lo devient incontournable et cumule à lui seul plus de 450.000 abonnés. Il partage au quotidien son train de vie de luxe, les évènements où il est invité par des personnalités publiques et offre en échange une visibilité à ses collaborateurs. Les hommes politiques y figurent en bonne place.

9-Boutikou Laye: Un boutiquier au style singulier

Abdoulaye Thiam se sert des petites histoires du quotidien de son quartier pour faire véhiculer des messages. ”La boutique me permet de connaître le mode de vie des Sénégalais et leurs préoccupations”, confie l’originaire de Kaolack au journal Le Quotidien. Ce boutiquier atypique mixte cette activité économique avec le rap, un amour de toujours. ”Quand je ne fais pas mes activités qu’est le hip-hop, je me consacre à la boutique qui est un espace de rencontres, un baromètre pour connaître les préoccupations de chaque maison à travers un de ses membres qui vient faire ses emplettes dans la boutique’’, explique le Kaolackois.

La boutique est une vitrine pour l’artiste qui y vit son art tout en faisant passer des messages. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux font rapidement le succès de Boutikou Laye. «Je vous transmets mon humour, ma passion, ma vision et mes émotions derrière mon comptoir», affirme-t-il. Le rappeur s’est rapidement fait un nom avec ses 268.000 abonnés sur TikTok et ses 300.000 abonnés sur Facebook.

Ses moindres clips sur l’actualité du pays sont scrutés à la loupe par ses abonnés qui voient en lui un artiste engagé.

8-Banel Camara, influenceuse polyvalente

La jeune femme a plusieurs cordes à son arc. Cette dernière ne se limite pas seulement au monde de l’influence. Elle est aussi mannequin, animatrice à Vibe Radio et actrice. Banel Camara s’est illustrée dans des séries comme “Dérapages” où elle incarne le rôle de Binette, Alice dans “Infidèles” ou encore Madame Taylor dans “Déchéances”. Mais elle se fait d’abord connaître via les réseaux particulièrement sur Instagram. L’influenceuse beauté et bien-être compte 50.000 abonnés sur Instagram où elle partage ses routines skincare.

Elle sera vite dénichée par les producteurs et crève l’écran à chacune de ses apparitions. Un succès loin d’être anodin car la jeune femme a pratiqué le théâtre plus jeune. Ce qui lui a permis de se glisser facilement dans la peau de ses personnages.

7-Fallu et ses vidéos, l’humour du début à la fin

L’influenceur a conquis le cœur de ses followers grâce à ses vidéos comiques. Le jeune homme s’est longtemps inspiré des comédiens. Il va se lancer dans une vidéo comique sur TikTok fin 2019 et cela suffit à lancer sa carrière.

Ses blagues, parodies et sketchs font le buzz sur la toile. Le jeune longiligne pèse 600.000 abonnés sur Youtube, 2 millions sur TikTok et 600.000 abonnés sur Facebook. Fallu s’est aussi fait remarquer dans les séries sénégalaises avec ”Fake life” de Evenprod. L’influenceur y incarne le rôle de Moussa qui vit des réseaux sociaux. De la fiction à la réalité, il n’y a qu’un pas !

6-Malaw Pikine, un concurrent de la presse locale

Sélectionné par le Ministre des sports pour assurer la couverture de la Coupe d’Afrique des nations, Malaw « comment vous allez » est aussitôt monté d’un cran. Ce choix porté sur lui a créé beaucoup de polémiques car il n’était ni diplômé en journalisme encore moins expérimenté. Sur la toile, chacun y va de son commentaire, ce qui a augmenté sa notoriété.

Et pourtant de base, Malaw Pikine est humoriste et fait des vidéos comiques largement diffusées sur Youtube et Tik Tok. Par la suite, il a entamé une carrière d’acteur en participant à la série “Adja” et “Boutiquou Diogoye” de Marodi. Petit à petit, le Pikinois s’est fait un nom dans le milieu du showbiz. Ses talents d’artiste et de danseur l’ont mis au devant du petit écran. Sa relation avec le jeune faramaren Wally Seck lui ont ouvert beaucoup d’opportunités.

Cependant, aujourd’hui Malaw Pikine a intégré le cercle des Vip et fait désormais partie des influenceurs les plus connus du pays grâce à la puissance des réseaux sociaux. Sur Snapchat, l’influenceur a une forte communauté et ses vidéos obtiennent facilement 150.000 vues. C’est pourquoi, il se vante d’avoir le même mérite que la presse locale.

5-Mame Balla Mbow, l’homme des vannes

Inimitable touche-à-tout, Mame Balla Mbow est acteur, humoriste, comédien avec un égal qui fait fureur auprès des spectateurs et des internautes. Il a joué dans des séries à succès comme Infidèles, Arrêt Mère Thiaba. Ce jeune homme fait partie des comédiens sénégalais les plus suivis sur les réseaux sociaux. “L’homme de Boune” est devenu le roi des vannes.

Née à Yeumbeul, MBM est âgé d’une trentaine d’années. Titulaire d’une licence en Droit, ses prises de positions très tranchées qu’il sert aux internautes avec un zeste d’humour ont fait de lui un personnage incontournable de la scène médiatique sénégalaise.

Quand il débarque dans l’univers de l’humour, il réussit à se bâtir très vite une communauté. Grâce à son talent, il est en 2021 plébiscité lors des Pulse Awards, en tant que «Influenceurs Facebook de l’année». Toutes les grandes marques et entreprises se l’arrachent pour des campagnes publicitaires comme Orange, Dolima, le Ministère de la jeunesse, Canal+, Tecno, Oumou Group, Jumia.

Ses apparitions condimentées à l’autodérision le posent en tant qu’acteur majeur du monde des médias virtuels. Cet artiste engagé ne mâche pas ses mots quand l’occasion de dénoncer un fait se présente.

4-Jaaw Ketchup, l’humour dans le sang

Humoriste, blogueur et youtubeur, l’artiste sénégalais dévoile ses talents aux multiples facettes.

De son vrai nom Alioune Diaw, Jaaw ketchup affole la toile de YouTube et ses internautes. Issu d’une famille d’artistes, petit-fils de Cheikh Tidiane Diop, le fondateur de la troupe théâtrale Daaray Kocc, Jaaw Ketchup a prouvé qu’il a la comédie dans les veines. Il a su marquer les esprits des internautes à la Coupe du monde 2022 avec ses vidéos inspirées des faits d’actualités. Humoriste mais aussi blogueur et parfois musicien, Jaaw Ketchup est un artiste qui a plusieurs cordes à son arc. Ses vidéos parodiques de politiciens, ses critiques acerbes de l’actualité, ses piques incendiaires de la jeunesse décadente du pays, enrobées dans un nuage d’humour, sont devenues virales aujourd’hui. Plusieurs fois critiqué à cause de son humour cru, le jeune comédien ne déroge pas à sa passion de toujours : divertir son public. Car ce qui le motive, ce sont les encouragements de ceux qui le soutiennent au quotidien. 3-Faynara, reine des challenges

Étudiante en Marketing et Intelligence d’affaires à l’Institut Africain de Management ( IAM), Faynara est sortie “Major” de sa promotion avec une moyenne de 19/20 et la mention “Très bien”. Au delà de son intelligence, la jeune femme est pétrie de talent. Elle est native du village de pêcheurs sérères Ndangane Sambou (région du Sine-Saloum). Faynara est une «reine» sur les réseaux sociaux plus particulièrement sur TikTok où elle figure en bonne place dans le top 5 des Sénégalais les plus suivis avec 2 millions 900 d’abonnés qui partagent quotidiennement ses œuvres et prennent plaisir à admirer la gracieuse créature. L’application chinoise va changer la vie de Faynara. Sa victoire au challenge « Qui veut être un roi» la propulse au-devant de la scène (3.5 millions de vues). Elle s’affirme en faisant preuve de créativité. Décembre 2021, une autre consécration de son talent : Prix « Best Influencer » lors de la cérémonie de « Only Woman Awards ». Et pourtant, ce n’est pas cette vie dont rêvait Faynara, partie à l’âge de 4 ans en France où elle a passé toute son adolescence. Elle revient au au bercail en 2020, 16 ans plus tard avec l’objectif de monter un business à Dakar et de mieux connaître l’environnement, la culture, la langue sans oublier les réalités sociales de son pays. Sa conviction : montrer qu’on peut réussir en prenant le chemin inverse. « Je veux que mon expérience soit un exemple pour ces jeunes sénégalais qui croient qu’aller en Europe est synonyme de prospérité. C’est loin d’être la réalité », a confié Faynara. Devenue une influenceuse de renommée internationale en seulement deux ans, sa beauté innocente et ses belles rondeurs ne laissent pas indifférents les hommes. 2-Fah Aïdara, la tiktokeuses au succès fulgurant

L’influenceuse s’est fait connaître grâce à TikTok où elle y cumule 2.8 millions d’abonnés. C’est sur un coup de tête qu’elle se lance sur ce réseau social en novembre 2019. Une vidéo tournée pour s’amuser va changer la vie de la jeune femme.

Parti de rien, Mouhamadou Ndiaye alias Dudu fait des vidéos a montré la voie à beaucoup de jeunes dans la conception de contenu. Avec pour seul équipement un smartphone, une petite caméra et un ordinateur, le youtubeur s’est fait un nom et est devenu l’une des personnes les plus emblématiques des réseaux sociaux. Il est connu pour ses vidéos comiques et ses qualités de danseur.

