 Que représente le mois de Moharam pour le Musulman ? (Par le Président du Conseil Supérieur des Chiites Ahloul Bayt (as) du Sénégal)

Moharram est le mois où la justice se souleva contre l’injustice et le Vrai contre le Faux. Moharram c’est le mois, par la ferveur des millions de musulmans qui commémorent le martyr du petit-fils du Prophète de l’islam (pslf) et la quasi totalité de sa famille à Karbala. Moharram fait donc parti de l’un de ces quatre mois sacrés. … Étymologiquement, Moharram vient du terme “Al haram” qui signifie “sacrer” mais aussi de “Haram” qui veut dire “illicite et interdit”.

C’est donc le mois le plus sacré pour les musulmans un des plus importants, notamment pour les chiite.C’est le sang du prince des martyrs qui réchauffe davantage le sang de toutes les nations musulmanes éprises de paix et de justice. Le Tamkharit ou Achoura doit être toujours maintenu vivant.

Question:

A votre avis, 14 siècles après la bataille e Karbala, pensez-vous que cela soit toujours d’actualités ?

Réponse:

La bataille de KARBALA restera toujours d’actualité, et elle restera toujours gravée dans nos mémoires, tant que demeurera la Terre et les Cieux. KARBALA représente un pan entier de l’Histoire de l’Islam. C’est KARBALA qui redonné un véritable contenu, une véritable orientation stratégique à notre Mémoire collective islamique sur le plan sociologique, historique, philosophique, anthropologique et psychologique.

Que s’est-il donc passé à Karbala, il y a un peu moins de 14 siècles, pour que cet évènement soit encore vécu à l’heure actuelle avec tant de passion, de ferveur et de vigueur ? Pourquoi L’Imam Hossein (as) s’était-il soulevé contre Yazîd fils de Mo’awiyya malgré le petit nombre des gens qui étaient avec lui? Quels étaient ses objectifs ? L’issue fatale étant prévisible, Pourquoi avoir emmené avec lui les femmes et les enfants ? En quoi cet évènement est-il fondamental dans l’Histoire de l’Islam? Cet évènement qu’on tient a célébrer avec , tant de désir, d’amour et de douleur pour L’Imam Hossein (as) qui se trouve vivant dans les cœurs ?

L’Histoire de Karbala s’est développé et a pris des formes diverses, dépassant les frontières et unifiant tous les peuples : mises en scène, cérémonies de lamentation, remémoration des scènes de l’événement dans le but d’attendrir les cœurs, à raviver la nature profonde, à développer l’amour pour L’Imam Hossein (as) , à exalter les grandes valeurs humaines telles que la justice, l’amour, la dignité, la piété, la crainte et l’amour de Dieu, à purifier les cœurs, à y faire exploser les trésors cachés, tout en éduquant les âmes, en élevant les consciences, en raffermissant les raisons, en développant les principes fondamentaux de l’Islam.

Comme en témoigne l’histoire, l’Imam Hossein (as) ne s’adressait pas uniquement à ses partisans, croyants fidèles indéfectibles, mais à toute personne monothéisme imbue de vérité et de piété quels que soient l’âge, le sexe la nationalité, la race ou encore la couleur de la peau.

Le soulèvement de L’Imam Hossein (as), faisant écho à l’amour profond, inné des gens pour la liberté, la vérité et la dignité, a laissé des traces indélébiles dans l’histoire de l’humanité entière jusqu’en Inde où Gândhî déclara un jour : « j’ai n appris de Hussein comment être opprimé et remporter la victoire ».

L’événement tragique du martyr de l’Imam Hossein (as) à Karbala a toujours profondément influencé une grande partie de l’opinion publique musulmane ou non, et ce, de plusieurs manières, dans les domaines de la philosophie, de la philologie, de la Pensée politique, relative de la réforme sociale et de la résurgence culturelle dans le monde en générale.

Aujourd’hui, l’on peut trouver l’influence du mouvement de « achoura » dans notre contrée Négro africaine aussi bien dans la littérature, la poésie et …

Président du Conseil Supérieur des Chiites Ahloul Bayt (as) du Sénégal