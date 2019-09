Réplique au communiqué de la Cedeao sur le cas Alioune Niang (Niang Kharagne Lô) : Le SYNPICS prend acte et précise

Un Communiqué de presse, portant l’entête du Parlement de la Cedeao et signé par son secrétaire général, rendu public ce jeudi, précise, en réponse à une note de protestation du Synpics, que le Sieur Alioune Niang, précédemment présenté comme journaliste par vos soins, est présent à Lomé, ‘’en sa qualité de Snaper’’ pour couvrir le séminaire du parlement de la Cedeao.

Le syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) dit en prendre acte et précise qu’en aucun moment, il n’a tenté de s’arroger de droit de déterminer la politique de communication de l’instance regroupant les députés de la communauté Ouest Africaine.

Et d’ajouter: Vous aviez bien adressé au Sieur Niang une invitation, en qualité de ‘’Online Journalist’’ (journaliste en ligne). Si en 24 Heures vous rectifiez, on ne peut qu’en être satisfait puisque c’était notre principale préoccupation. Quant à votre tentative de semer la confusion, en prétendant que nous vous avons reproché de l’avoir invité en lieu et place de journalistes professionnels, elle est fausse et n’honore pas un responsable de l’administration de la Cedeao de votre trempe.

Pour en terminer, le Synpics précise que la note de protestation, rédigée par ses soins, parviendra, comme promis, aux Instances et Autorités habilitées pour dénoncer cette carence que eux-même reconnaissent.