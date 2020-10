RENNE, Mbaye Niang toujours "out"

L’entraîneur du Stade Rennais Julien Stéphan a convoqué 20 joueurs pour la réception d’Angers, ce vendredi pour le compte de la huitième journée de Ligue 1.Comme lors des dernières sorties de Rennes, Mbaye Niang ne jouera pas cette rencontre.

Julien Stéphan a fait appel à 20 joueurs pour le match d’après, face à Angers de Sada Thioub, ce vendredi, en ouverture de la huitième journée de Ligue 1. Le Stade Rennais sera privé de Mbaye Niang. L’attaquant sénégalais revenu en Bretagne faute d’avoir obtenu son prêt à l’ASSE, prépare son retour dans l’effectif de Julien Stephan : « Niang réalise entre deux et trois séances quotidiennes. On s’est fixé des objectifs. Encore un peu de patience, on n’est pas très très loin de son retour » a expliqué son entraineur en conférence de presse, hier.