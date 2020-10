Vélingara : arrivée de gendarmes pour renforcer la sécurité dans cette zone frontalière avec les deux Guinées

Le premier groupe des 150 gendarmes affectés à l’escadron d’intervention à Kounkané, une commune du département de Vélingara (sud), frontalier avec les deux Guinées est arrivé sur place jeudi vers 23 heures, a annoncé le maire Mohamad Nourou Baldé.

‘’Les premiers éléments des 150 gendarmes affectés pour renforcer la sécurité dans notre commune sont arrivés hier vers 23 heures. Leur camp est situé à Thianfara Koba, à la sortie de Kounkané’’ a-t-il précisé vendredi.

M. Baldé, a félicité et remercié le président de la République, Macky Sall d’avoir bien voulu répondre à une ‘’forte demande’’ des populations de sa commune et des autres communes limitrophes frontaliers avec les deux Guinées qui font face à l’insécurité, au banditisme, au trafic de produits illicites et au vol de bétail notamment.

‘’Nos remerciements au président Macky Sall qui a encore une fois réalisé notre vœu, une doléance de nos populations et acteurs de développement. Je salue la hiérarchie de la gendarmerie pour leur promptitude à répondre aussi vite favorablement à notre demande’’ a ajouté M. Baldé, également diplomate de fonction.

Il a assuré que sa Collectivité territoriale ne va ‘’ménager aucun effort’’ pur accompagner ces gendarmes dans leur mission de sécurisation des populations et de leurs biens.

Le maire de Kounkané a en outre décidé de sortir dans 24 heures un arrêté interdisant toute spéculation foncière dans sa commune pour ainsi répondre aux instructions du chef de l’Etat données lors de la Journée de la décentralisation jeudi à Diamniadio.

‘’Le président de la République nous a conseillé d’être rigoureux dans la gestion foncière. Un arrêté sera publié dans 24 heures pour éviter toute spéculation foncière dans ma commune’’ a assuré Mohamad Nourou Baldé.