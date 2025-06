Rencontre avec Pape Alioune Ndiaye : un engagement fort pour le développement du sport dans le Jolof

J’ai eu le plaisir de recevoir, ce mardi 10 juin, l’international sénégalais de football Pape Alioune Ndiaye.

Il est venu me présenter son ambitieux projet de développement du sport dans le Jolof, déjà en cours de mise en œuvre, avec un financement de plus de deux milliards de francs CFA.

Cette rencontre a été l’occasion de rappeler l’importance du sport, en particulier du football, dans notre pays. Bien plus qu’un divertissement, le sport est un puissant levier de cohésion sociale, de diplomatie, d’éducation et de promotion de la santé physique et mentale.

À travers son engagement, j’invite tous les internationaux à accompagner le programme sportif du Président de la République, en investissant dans des projets structurants au service de la jeunesse.

J’ai également réaffirmé mon soutien indéfectible à nos Lions du football, qui se battent avec courage et détermination pour décrocher leur qualification à la Coupe du Monde 2026.

Bonne chance pour le match amical contre l’Angleterre.