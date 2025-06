Premier pays africain à battre l’Angleterre, l’équipe du Sénégal redonne de l’espoir

En match amical ce mardi à Nottingham, le Sénégal est allé gagner 3-1 face à l’Angleterre. Les hommes de Pape Thiaw s’offre ainsi une victoire retentissante face à la 4ème nation au classement FIFA, et vice-championne d’Europe en 2024. En outre, c’est la première fois qu’un pays africain bat l’Angleterre.

Dès l’entame de la partie, le Sénégal s’est offert la première occasion. Après un rush en solitaire exceptionnel, Iliman Ndiaye décale Nicolas Jackson qui manque la cible. Et comme souvent face aux grandes équipes, le manque de réalisme se paie cash. Dans la foulée, Harry Kane marque sur sa première occasion du match après un ballon mal repoussé par Edouard Mendy (7e).

Tranquille, supérieure techniquement en début de match, l’Angleterre contrôle le jeu. Mais petit à petit, le Sénégal sort la tête de l’eau et met en place son football. Les occasions s’enchainent pour les Lions. Mais Ismaïla Sarr de la tête, ou encore Gana Gueye sur une reprise dans la surface, vont buter sur Dean Henderson. Mais à force de pousser, les hommes de Pape Thiaw réussissent à égaliser. Lancé en profondeur par Gana Gueye, Nicolas Jackson s’arrache pour centrer. Ismaïla Sarr vient conclure d’un plat du pied rageur (40e) et s’offrir son 16ème but en sélection. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur le score de 1 but partout.

Revanche

En deuxième période, le Sénégal décide d’aller de l’avant pour s’offrir la victoire. Et à la 62ème minute, Habib Diarra est servi en profondeur par Kalidou Coulibaly sur le côté droit de la défense anglaise. Le Strasbourgeois s’infiltre et prend son temps pour placer un tir imparable entre les jambes du gardien anglais. Les Sénégalais sont devant.