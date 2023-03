Remous dans le secteur de l’éducation: Le collectif des enseignants admis à la mise en position de stage brise le silence

Le Collectif des enseignants admis à la mise en position de stage a fait, le samedi 11 Mars dernier, face à la presse pour dénoncer la situation que vivent ses membres et qui serait liée au manque de volonté total de l’Etat sénégalais à assurer la formation continue des enseignants dans le cadre de la MPS.

En effet, ce droit conféré par la loi No 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires et modifié en ces articles 21, 57 et 61 par le décret No 77-987 du 14 novembre 1977, donne l’opportunité à tous les instituteurs recrutés, titulaires de diplômes supérieurs sur la base desquels ils ont été recrutés de retourner à la FASTEF en vue d’une formation leur permettant de revaloriser leurs diplômes nouvellement obtenus.

Cependant, il faut retenir que cette formation qui se déroulait normalement jusqu’en 2012 et qui mettait en position de stage 250 enseignants qui sont réaffectés dans les collèges et lycées, s’est vue depuis 2013 complétement négligée pour n’existée que de nom car les quelques sélections qui se faisaient étaient orientées vers les disciplines scientifiques au détriment de celles littéraires qui ne dépassent plus une trentaine sur des centaines de dossiers.

Ce taux de faiblesse peut être imputé à l’accumulation donc l’augmentation de l’effectif en attente de formation, une attitude qui a mis l’Etat en déphasage avec les besoins de l’école et occasionné l’organisation de points de presse, sit-in. Une pression qui aurait poussé l’Etat à sélectionner en 2019 199 enseignants toutes disciplines confondues sur prés de 300 dossiers.

Rappelant qu’environ 40% des enseignants en attente de formation sont à quelques années années de la retraite et que beaucoup ont même renoncé à cette formation qui, le subir en fin de carrière ne ferait créer beaucoup de dommage, les enseignants ont, pour faciliter la tache à l’Etat fait des propositions de sortie de crise en acceptant de subir ladite formation à distance afin de résorber facilement toute la masse critique.

Une solution très pertinente dans la mesure ou, elle permettrait à l’Etat de faire des économies si l’on sait que les enseignants en formation ne quitteront pas leurs postes et par conséquent, ne seront pas remplacés.

Seulement, la déception semble habiter Gamal et ses collègues qui, en plus de la longue attente, ont vu la FASTEF publier un communiqué paru le 09 février 2023 portant sur le concours de recrutement des élèves-professeurs pour l’année académique 2023.

Face à cette situation, le collectif tient à témoin l’opinion nationale sur l’urgence de la MPS qui permettrait aux différents enseignants de bénéficier d’une formation conforme à l’enseignement qu’ils dispensent dans les collèges et lycées du Sénégal.

Source: Kewoulo.info/tv