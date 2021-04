Refus de paternité : A Bambey, un père refait surface 13 ans après et enlève son enfant

Elle met en cause un père qui a refait surface 13 ans plus tard pour enlever son enfant du nom de S. Diallo dont il avait refusé la paternité par le passé. L’homme en question, Seydi Sagna, avait engrossé sa cousine avant d’en refuser la paternité. Mais 13 ans après, il débarque et s’autoproclame père pour enlever son fils S. Diallo lui aussi âgé de 13 ans.