Recrudescence des cas de Covid : Que faire des concerts prévus à Dakar ?

Mais en faisant focus sur la fête de la Tabaski nos autorités ont-elles sciemment occulté les événements culturels qui se préparent ce week-end et ceux qui suivent dans la Capitale. Et dès demain, avec le concert de l’artiste franco-camerounais Tayc, de son vrai nom Julien Bouadjie à partir de 19H00 à l’Esplanade du Grand Théâtre. Un concert qui risque de regrouper du monde malgré le contexte économique chargé. En effet, les billets pourtant vendus entre – 10.000F et 100.000F (VIP Prestige) sont quasiment introuvables sur le marché. Ce qui augure une ruée des jeunes personnes vers cet événement. Nos autorités auront-elles la poigne nécessaire pour interdire cette manifestation ?