Espace UEMOA : L’examen du Baccalauréat bientôt harmonisé

OUAGADOUGOU – L’Intégration régionale et l’enseignement supérieur et la recherche ont été discutés lors de l’atelier régional de sensibilisation sur les chantiers de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA). L’organisation du Baccalauréat a été au cœur des débats ouverts, hier, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Selon l’animateur de la session, Amadou Tchambou, Directeur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Département de développement humain de l’UEMOA, l’instance a, en ligne de mire, l’harmonisation de l’examen du Baccalauréat dans les pays membres d’ici à l’horizon 2026, conformément à la directive 07/20 de l’UEMOA.