Adoptée par l’Assemblée nationale et promulguée par le président de la République, la modification de la loi sur l’état d’urgence et l’état de siège s’offre des prolongations. L’échec de la saisine du Conseil constitutionnel par le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké a fini de diviser les membres du seul groupe parlementaire de l’opposition.

Le député Bara Dolly traité de “malhonnête”

Accusé par le collectif Noo lank d’avoir bloqué la procédure, le Pds fustige l’attitude du député de Bokk Gis Gis. “Le député Cheikh Abdou Bara Dolly est malhonnête en tentant de faire croire que le Pds a bloqué sa démarche de saisir le Conseil constitutionnel. Il avait d’autres objectifs”, a d’emblée déclaré Toussaint Manga, secrétaire général de l’Union des jeunesses travaillistes et libérales (Ujtl), selon qui, “le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké est de connivence avec le régime en place pour salir l’image du Pds”.

Précisions

Le groupe Liberté et démocratie est constitué du Pds, de Bokk Gis Gis, le mouvement Tekki, Aj/Pads et Moustapha Guirassy. «Quand il y a une recommandation, on soumet l’idée dans le groupe. Les partis en discutent pour parfaire et harmoniser sur l’action qui doit être menée. C’est le groupe qui prend en charge la requête, consulte des experts et des avocats en la matière», a déclaré Toussaint Manga, dans les colonnes du journal Le Quotidien. Le député libéral et porte-parole du groupe Liberté et démocratie d’ajouter : «Il y a 5 députés de son parti. Aucun d’entre eux n’a signé la requête. Là où son parti n’a pas signé, pourquoi le Pds le ferait ?»

Cheikh Bara Dolly une “taupe”?

M. Manga précise que Cheikh Abdou Bara «n’a jamais respecté» les directives du groupe Liberté et démocratie. Il rappelle : «Sur la Mission d’information relative aux inondations, il a été demandé aux membres du groupe de ne pas aller au Palais pour donner le rapport au président de la République parce que ce n’est pas notre rôle. Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly est allé voir Macky Sall.» Le député libéral est convaincu que «Cheikh Bara Dolly est de connivence avec le régime pour salir l’image du Pds».