Suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République Bassirou Diakhar Diomaye Faye, Dr. Amadou Mame Diop, Président de l’Assemblée nationale, a réagi dans un communiqué ce vendredi 13 septembre 2024 en reconnaissant la légalité de cette décision.

« Ce jeudi 12 septembre 2024, le Président de la République a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale. C’est une prérogative du Chef de l’Etat qui en a usé. J’en prends acte et rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, de m’avoir permis, durant ces deux années pleines de péripéties, de remplir mes fonctions de Président de l’Assemblée nationale avec honneur, engagement et dans la fidélité aux valeurs républicaines, morales et démocratiques. » a déclaré Amadou Mame Diop.

Dr. Diop a exprimé sa gratitude au peuple sénégalais, qu’il considère comme l’émanation et la représentation de l’Assemblée, ainsi qu’aux députés de la Coalition Benno Bokk Yakaar pour leur soutien et leur loyauté, tout en rendant un hommage appuyé à l’ancien président Macky Sall pour sa confiance inébranlable.

Il a également adressé ses remerciements aux députés de la quatorzième législature, quels que soient les bancs sur lesquels ils ont siégé. « Ensemble, nous avons formé l’Assemblée nationale. Individuellement et collectivement, nous avons exercé, au nom du peuple, notre part de la souveraineté nationale. »

Dans son communiqué, Amadou Mame Diop a réaffirmé son attachement à ses racines en tant que maire de Richard-Toll et député du département de Dagana, se disant prêt à continuer de servir les populations du Walo et du Sénégal.

Cette dissolution, bien que légitime selon la Constitution, ouvre une nouvelle page dans la vie politique Sénégalaise, marquant la fin de la quatorzième législature et annonçant des élections législatives anticipées pour le 17 novembre 2024.