RDC: situation de blocage au niveau des religieux sur la nomination du président de la Céni

Ça coince aussi avec l’opposition. Les leaders de Lamuka, Martin Fayulu et Adolphe Muzito, ont rejeté la nouvelle loi sur la Céni, comme le mode de désignation de ses membres. Le FCC de Joseph Kabila ne désignera pas non plus de candidats à ce stade. Dans une déclaration publiée hier, la coalition pro-Kabila explique que le processus n’est pas suffisamment consensuel ni inclusif. Enfin les mouvements citoyens sont eux aussi inquiets de cette situation. Ils ont commencé à consulter, en vue de définir un calendrier d’actions.

Au cours de leur discussion, les confessions religieuses avaient dénoncé les menaces et les intimidations dont elles étaient victimes. Et c’est ce qui a fait qu’avec la cacophonie qui a élu domicile lors des discussions à la Cenco, alors que nous, nous attendions un président de la Céni désigné de manière consensuelle… Ce qui nous a conduits au même schéma de 2020, qui avait fait que le candidat Ronsard Malunda, qui était désigné dans les mêmes conditions, ne soit pas investi par le président de la République. C’est ainsi que le FCC se réserve, aujourd’hui de déposer avant, en attendant que la confession religieuse trouve un candidat consensuel, qui rassure toutes les composantes pour l’organisation des élections apaisées, crédibles, transparentes et démocratiques.

source rfi