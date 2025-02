RDC : le M23 s’empare de l’aéroport stratégique de Kavumu et menace Bukavu

Les combats dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) ont pris une nouvelle tournure avec la progression du mouvement rebelle du M23. Ce dernier a pris le contrôle de l’aéroport de Kavumu, situé à environ 30 kilomètres de Bukavu, la capitale du Sud-Kivu.

Selon des sources locales et sécuritaires, les affrontements entre les rebelles du M23 et les Forces armées de la RDC (FARDC) se sont intensifiés ces derniers jours. La prise de l’aéroport de Kavumu représente un enjeu stratégique majeur, car il constitue un point d’accès essentiel pour le ravitaillement et les opérations militaires dans la région.

Les autorités congolaises et les forces loyalistes tentent de contenir l’avancée des rebelles, alors que la situation humanitaire se dégrade avec des milliers de déplacés fuyant les combats. La communauté internationale suit de près l’évolution du conflit, craignant une escalade qui pourrait déstabiliser davantage la région des Grands Lacs.