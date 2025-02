Sorti sur blessure: Inquiétude autour de l’indisponibilité de Iliman Ndiaye

Blessé mercredi dernier lors du match Everton-Liverpool (2-2), comptant pour la 15e journée retard de Premier League, l’attaquant international sénégalais de 24 ans, Iliman Ndiaye, voit son indisponibilité encore incertaine, alors que les déclarations de son entraîneur ne sont guère rassurantes.



En conférence de presse ce vendredi, le manager des Toffees, David Moyes, a confirmé un coup dur pour Iliman, auteur de six buts en 24 matchs cette saison en Premier League. “Iliman a été blessé au ligament interne du genou. Les nouvelles ne sont pas bonnes, pour l’instant. Nous ne sommes pas sûrs de la durée de son indisponibilité. Nous en saurons bientôt un peu plus, mais il est certain que cela va durer au moins quelques semaines”, a annoncé le technicien écossais.

Une mauvaise nouvelle pour le virtuose sénégalais, qui affichait la grande forme avant cette blessure.