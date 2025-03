RDC : Un général rwandais extradé après trente ans de cavale pour le meurtre de la reine tutsi Rosalie Gicanda

Arrêté en République démocratique du Congo (RDC), l’un des principaux officiers rwandais accusés du meurtre de la reine tutsi Rosalie Gicanda en 1994 a été remis aux autorités rwandaises le samedi 1er mars. Depuis trois décennies, il était l’une des figures de proue d’une milice hutue opérant dans l’est de la RDC.

Une scène inhabituelle s’est déroulée ce jour-là au poste-frontière de la « Grande Barrière », séparant Goma, sur la rive congolaise du lac Kivu, de Gisenyi, côté rwandais. Sous l’œil des caméras, une quinzaine de soldats congolais ont traversé, en silence et le visage fermé, les quelques centaines de mètres reliant les deux villes. Capturés lors des violents combats qui, fin janvier, auraient fait près de 3 000 morts lors de la prise de Goma par la coalition rebelle M23-AFC, ces hommes faisaient partie des vaincus. Soutenus par les forces rwandaises, les rebelles ont depuis étendu leur contrôle jusqu’à Bukavu, à l’extrémité sud du lac.

Parmi les prisonniers marchant en file indienne, une silhouette se distinguait : celle du brigadier général Ezechiel Gakwarere. Âgé de 61 ans, crâne rasé, lunettes teintées et uniforme impeccable, il attirait une attention particulière…

L’extradition du brigadier général Ezechiel Gakwarere marque un tournant majeur dans la lutte contre l’impunité des responsables du génocide rwandais de 1994. Après trois décennies de cavale et d’activités au sein des milices opérant dans l’est de la RDC, son arrestation et sa remise aux autorités rwandaises illustrent les dynamiques sécuritaires complexes de la région, où s’entrelacent conflits armés, intérêts géopolitiques et quête de justice. Cet événement souligne également le rôle déterminant des rapports de force entre Kinshasa et Kigali, dans un contexte où la présence des groupes armés et les tensions transfrontalières restent des défis majeurs pour la stabilité de la région des Grands Lacs.