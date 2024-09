Ce samedi 31 août 2024, une grande foule s’est réunie à Dakar pour manifester son soutien au peuple palestinien, dans un contexte de violence exacerbée par les récentes offensives israéliennes. Sous la présence du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, cette manifestation a été marquée par des discours poignants dénonçant les injustices subies par les Palestiniens.

Prenant la parole devant une foule engagée, Ousmane Sonko a exprimé la position ferme du Sénégal contre l’injustice perpétrée en Palestine. “Le Sénégal ne restera plus silencieux face aux atrocités commises contre le peuple palestinien,” a-t-il déclaré avec détermination. Le Premier ministre a rappelé que cette position s’inscrit dans la continuité d’un engagement historique du Sénégal, qui préside le Comité pour la Défense des Droits Inaliénables du Peuple Palestinien, rôle assumé par le pays depuis 1975 sous la présidence de Léopold Sédar Senghor.

Visiblement ému, Sonko a partagé son indignation face aux “images barbares” des bombardements israéliens sur les civils palestiniens. “Ce que nous voyons aujourd’hui est inacceptable, c’est une barbarie pure et simple,” a-t-il ajouté. Selon lui, le Sénégal doit aller au-delà des simples condamnations verbales et prendre des mesures concrètes sur la scène internationale. Il a ainsi affirmé que le Sénégal proposera des résolutions visant à isoler Israël au sein de la communauté internationale.

Sonko a également souligné la dimension religieuse et politique de ce conflit, accusant le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de manipuler cette guerre pour des raisons politiques internes. “Netanyahu poursuit cette guerre pour sauver sa peau, avec le soutien des États-Unis et de certains pays européens,” a-t-il affirmé. Le Premier ministre sénégalais n’a pas manqué de critiquer le silence des pays arabes, qu’il a qualifiés de “complices par leur inaction” face aux bombardements israéliens.

Dans son discours, Sonko a exprimé sa gratitude envers les autorités sud-africaines pour leur soutien indéfectible à la cause palestinienne, et a appelé à une mobilisation internationale pour isoler Israël. “Nous devons rassembler tous ceux qui s’opposent aux attaques d’Israël et entamer une politique d’isolement contre cet État,” a-t-il déclaré avec force.

Pour conclure, le Premier ministre a réitéré la douleur et la solidarité du peuple sénégalais avec le peuple palestinien, promettant de continuer à porter haut la voix de ceux qui souffrent sous l’oppression israélienne. “Le Sénégal restera debout aux côtés de la Palestine, jusqu’à ce que justice soit rendue,” a-t-il conclu sous les applaudissements nourris de la foule.