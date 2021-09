Rapport ANSD : Le Sénégal compte plus de 6 millions de pauvres

L’Agence nationale de la statistique et de démographie (ANSD) a réalisé une enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages.

L’enquête a porté sur un échantillon de 7156 ménages et s’est faite en deux phases de trois mois entre décembre 2018 et juillet 2019.

Le rapport final révèle que le Sénégal a connu une baisse dans son taux de pauvreté monétaire. De 42,8% en 2011, le taux passe à 37,8% en 2018/2019.

Malgré cette baisse, on note une hausse sur le nombre de pauvres. De 5 832 008 en 2011, le chiffre passe à 6 032 379 en 2018.

Cette pauvreté est plus élevée en milieu rural et la région de Sédhiou est la plus touchée avec 65,7%.