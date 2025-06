Quinze Sénégalais tués à l’étranger entre janvier et juin (HSF)

L’ONG Horizon sans Frontières (HSF) tire la sonnette d’alarme. Un document de l’organisation consulté par le journal “Enquête”, recense 15 Sénégalais tués ou morts dans des circonstances troublantes entre janvier et juin.

D’après ce quotidien, ces drames se sont produits sur plusieurs continents – Afrique, Europe, Amérique du Nord et Amérique latine – et les causes incluent des meurtres, des agressions, des violences policières ou des défaillances médicales, souligne l’ONG.

Parmi les victimes, le document cite Ibou Socé, poignardé à Casablanca ; Saliou Diallo, abattu aux États-Unis ; et Ngagne Mbaye, tué par la police à São Paulo. On retrouve également le cas de Baye Ibrahima Diop, retrouvé dans une mare de sang à Bruxelles, et Hassan Barry, décédé à Sfax après un refus de soins.

Face à ce qu’elle qualifie de « tableau noir », HSF y dénonce l’inaction des autorités face à la montée des violences et de l’insécurité touchant les Sénégalais à l’étranger.