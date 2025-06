Attaque contre le ministre Serigne Guéye Diop: La réplique salée de Amary Guaye contre...

L’ancien directeur des moyens généraux de la présidence n’a pas aimé la gestion du secteur sucrier du Sénégal. Interrogé sur la pénurie annoncée du sucre sur la télévision 7TV, Cheikh Oumar Diagne a taxé le ministre du Commerce, Serigne Guéye Diop, d’incompétent. Une sortie qui n’a pas plu à Amary Guéye qui, dans un texte publié par Seneweb, lui a répondu.

“SORTIE AU VITRIOL DE CHEIKH OMAR DIAGNE CONTRE LE MINISTRE DU COMMERCE

Les incartades d’un gaffeur, encore, illuminé

Chassez le naturel, il revient au galop. En voilà un dicton qui n’irait pas mal à Cheikh Omar Diagne. Il lui va, même, très bien. Et pour cause. Invité d’une émission sur la 7 TV, le secrétaire général du Rassemblement pour la vérité s’est encore prêté à son exercice favori. Celui de clouer au pilori des personnalités de la République ayant des postes de responsabilité. Si dans ses sorties médiatiques l’expert en tout et spécialiste en rien se limitait à des critiques constructives et justifiées, l’on ne trouverait pas à redire étant entendu que le rôle d’un intellectuel digne de ce nom est également d’éveiller et d’éclairer les consciences notamment sur des questions d’intérêt général. Tel n’a pas été le cas pour cette fois ci. En lieu et place d’analyses pertinentes et digestes on a eu droit, du moins dans certaines parties de l’émission, à des attaques personnelles teintées d’une bonne de médisance gratuite, impertinente et effroyable. Boileau à vu juste de nous enseigner que la critique est aisée mais que l’art est difficile. Les propos de COD laissent croire qu’il était invité uniquement pour régler des comptes personnels.

Dans l’émission en question, il s’est beaucoup offusqué, libre à chacun de voir si c’est à tort ou à raison, de la mainmise et de la suprématie de la Compagnie sucrière sénégalaise ( CSS) sur le sucre. Après s’être perdu dans des considérations générales très loin de la rigueur scientifique nécessaire dans l’analyse, le secrétaire général n’a trouvé rien de mieux que de traiter d’incompétent le Ministre Serigne Gueye Diop.

L’On aurait bien tort de lui reprocher d’émettre son opinion personnelle sur la conduite des affaires du pays par l’équipe gouvernementale. Mais faudrait-il encore que ça se fasse d’une manière objective dénuée de préjugés et de jugements de valeur. Une question qui ne souffre d’aucune impertinence est de savoir les critères à partir desquels il a tiré la conclusion hâtive, simpliste, mécanique épidémique, irréfléchie légère et nihiliste de l’incompétence du Ministre Serigne Gueye Diop. Sa capacité à diriger le ministère qui lui confié devrait-elle être mesurée à l’aune des actes qu’il a posés depuis son avènement à la tête du Ministère du commerce ou à celui d’une situation économique structurelle vieille de plusieurs dizaines d’années et ayant survécu aux différents régimes qui se sont succédé au pouvoir? La question du sucre ne saurait être taboue. Ceux qui le pensent et le défendent méritent plus que la guillotine. De là à faire endosser la responsabilité historique de cet état de fait au Ministre ne relève ni plus ni moins que de la malhonnêteté intellectuelle.

Le moins que l’on puisse de sa énième sortie contre le Ministre SGD est que l’hostilité poisseuse et viscérale qu’il lui voue n’est ni idéelle ni principielle. Elle est foncièrement personnelle. Tout compte fait, le Ministre n’a pas à avancer, lui-même, des arguments de bonne foi face à des gens du même acabit que Cheikh Omar Diagne. Ils sont toujours prompts à gifler un saint d’une manière fracassante est le moyen de leur faire sortir de l’anonymat qui les plonge dans une crise du dédoublement de la personnalité. Serigne Gueye Diop n’a plus rien à prouver du point de vue de ses compétences. Le département ministériel qui lui a été confié par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sous la direction éclairée de M Le Premier Ministre Ousmane Sonko n’est pas une fin de jouissance mais bien un moyen de jouer sa partition dans le développement économique et social de sa nation. Ce n’est pas un fait du hasard qu’il a eu à être sacré meilleur maire du Sénégal pour sa gouvernance locale vertueuse, ambitieuse et féconde de la localité de Sandiara au grand bonheur des populations qui s’en délectent encore. N’en déplaise aux incartades dégradantes d’un illuminé qui a habitué les sénégalais à des prêches dans le désert qui distrayent plus qu’ils n’éclairent.

Amary Gueye”