Le vainqueur de la présidentielle, Bassirou Diomaye Faye, a assuré lundi que le Sénégal resterait “l’allié sûr et fiable” de tous les partenaires étrangers “respectueux”, lors de sa première apparition publique depuis l’annonce de sa victoire.

“Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que le Sénégal tiendra toujours son rang, il restera le pays ami et l’allié sûr et fiable de tout partenaire qui s’engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive“, a-t-il dit dans une déclaration à la presse.

Faye a dit son intention d’oeuvrer à des changements au sein de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Le Sénégal, réputé pour sa stabilité, est l’un des piliers de l’organisation régionale secouée depuis 2020par les coups d’Etat dans plusieurs de ses Etats membres voisins du Sénégal.

“Je lance un appel à nos frères et soeurs africains pour qu’ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l’intégration de la Cedeao tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques“, a-t-il dit.

En l’élisant, “le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture” avec le système en place, a-t-il dit.

sur le plan intérieur, il a indiqué que ses “chantiers prioritaires” seraient “la réconciliation nationale”, la refondation des institutions” et “l’allègement sensible du coût de la vie”.

“Je m’engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles” (échelons), a-t-il déclaré.