Qualifications CAN 2021 : Denis Bouanga porte le Gabon

Guidé par le duo Bouanga-Aubameyang, le Gabon a battu l’Angola ce dimanche (2-1) pour s’installer en tête de son groupe de qualifications à la CAN 2021.

Après son match nul contre la RD Congo jeudi (0-0), le Gabon s’est bien repris ce dimanche, en battant l’Angola (2-1) pour s’installer en tête de son groupe de qualification à la CAN 2021. Aaron Boupendza, prêté par les Girondins de Bordeaux à Feirense (D2 portugaise), a ouvert le score (27e), mais l’homme du match a été le Stéphanois Denis Bouanga, dans tous les bons coups.

publicité

En très grande forme avec les Verts actuellement (4 buts et 2 passes décisives lors des 4 matches derniers matches de L1), l’ancien Nîmois a fait le break à la réception d’une passe décisive de Pierre-Emerick Aubameyang (45e).

Les Panthères noires de Patrice Neveu ont dominé, et Bouanga aurait pu corser le score, mais Tony a claqué son coup franc qui partait sous la barre (79e). Yano a relancé l’Angola en fin de rencontre (85e), sans conséquence.