Putsch au Gabon : le Premier ministre burkinabé tacle sévèrement Emmanuel Macron

Le chef du gouvernement burkinabé, Apollinaire Kyélem de Tambela a assisté lundi dernier à la cérémonie des couleurs dans la cour de la Primature. Il a saisi l’occasion, pour dénoncer la politique du deux poids deux mesures de la France en ce qui concerne les putschs en Afrique.

Où est le « chef de guerre » Emmanuel Macron ?

« Après le coup d’Etat au Niger, on a voulu constituer une armée internationale pour restaurer Bazoum. Il y a eu un coup d’Etat au Gabon, on n’a pas vu ce trimbalo. Où est le président français Emmanuel Macron qui s’est érigé en chef de guerre pour aller combattre et rétablir le président renversé du Niger ? Qu’est-ce qu’il dit et qu’est-ce qu’il fait de ce qu’il se passe au Gabon ? Donc, il y aurait des coups d’Etat démocratiques et des coups d’Etat non démocratiques » s’est interrogé M Kyélem de Tambela.

La France a quand même condamné le putsch

Pour lui, ces « derniers évènements internationaux » ont le mérite de montrer aux Africains à quel point on « cherche à abuser » d’eux.

Il faut dire que même si Macron ne s’est pas prononcé sur le putsch au Niger, la France l’a fermement condamné. Elle a également suspendu sa coopération militaire avec Libreville.