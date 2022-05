Puregrey-100, Hard Cock, Cocra-150... : Alerte sur ces pilules qui boostent la performance sexuelle

C’est le quotidien L’Observateur qui lève le lièvre dans sa parution de ce samedi. Et, c’est pour sonner l’alerte contre un nouveau phénomène qui risque de créer malheureusement, sur le long terme, un réel problème de santé publique.

De quoi s’agit-il ? Afin de doper leurs performances au lit, les prostituées, mais aussi des jeunes et des personnes en proie à une perte de libido, sont prêts à tous les subterfuges. D’autres diront, sans doute, à tous les risques.

La trouvaille en question consiste à user et à abuser de produits plus que nocifs pour leur santé, notamment de pilules, pour aller à l’assaut de ces mâles ou femelles. L’objectif étant d’encaisser le maximum de coups lors des ébats. Commercialisés dans le marché noir entre 3000 et 25 000 FCfa, ces stimulants sexuels (Puregrey-100, Big Pénis, Hard Cock, Cocra-150….) font partie, aujourd’hui, du quotidien de ces adeptes indécrottables de sensations fortes qui pullulent dans notre environnement. Quid des effets indésirables de ces produits ? “Entre troubles du rythme cardiaque, vertiges, fibroses des corps caverneux, absence totale d’érection, cancer de la prostate…, il faut signaler que leurs conséquences sont dramatiques”, tranche une blouse blanche contactée par le journal.