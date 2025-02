Publication du rapport de la Cour des comptes: L'ordre des experts comptables brise le silence et...

Message du Président de l’ordre au Premier Président de la Cour des comptes.

Monsieur le Premier Président,

Au nom de l’Ordre des Experts Comptables et des comptables agréés du Sénégal (ONECCA) et en mon nom propre, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations ainsi qu’à l’ensemble des magistrats et collaborateurs de la Cour des Comptes pour la qualité et la rigueur du rapport d’audit sur le rapport du gouvernement portant sur la situation des finances publiques gestion 2019 à mars 2024.

Ce travail, d’une grande technicité et d’une transparence exemplaire, illustre une fois de plus le rôle fondamental de la Cour des Comptes dans le renforcement de la bonne gouvernance, de la gestion orthodoxe des finances publiques et de la redevabilité des autorités étatiques envers les citoyens. Il constitue un outil précieux d’aide à la décision pour les pouvoirs publics et une source d’information fiable pour tous les acteurs économiques et institutionnels.

L’Ordre des Experts Comptables salue cet engagement constant au service de l’intégrité financière et de la transparence budgétaire et reste disponible pour toute collaboration visant à promouvoir les bonnes pratiques comptables et financières dans notre pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’expression de ma haute considération.

Président de l’Ordre

Mor DIENG