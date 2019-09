PSG / Ligue des champions : Très bonne nouvelle pour le sénégalais Idrissa Gana Gueye

Le PSG a communiqué sa liste de 23 joueurs retenus pour disputer la phase de poules de la Ligue des Champions. Sans grande surprise, l’international Sénégalais, Idrissa Gana Guèye y figure en bonne place aux côtés de Neymar qui sera bel et bien parisen cette saison.

Dans exactement deux semaines, le Paris Saint-Germain lancera sa saison européenne avec la réception du Real Madrid au Parc des Princes, dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Champions (Groupe A.)

La liste du Paris Saint-Germain était donc très attendue. Et celle-ci vient d’être dévoilée sur le site de l’UEFA. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a pas vraiment de surprises. Neymar, est bel et bien là sur le plan offensif tout comme l’attaquant prêté par l’Inter, Mauro Icardi, et bien-sûr Idrissa Gana Guèye qui retrouvera la LDC qu’il a déjà joué avec Lille (2012-2013.)

La liste des 23 joueurs pour la Ligue des Champions :

Gardiens : Keylor Navas, Sergio Rico

Défenseurs : Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Thomas Meunier, Colin Dagba, Juan Bernat, Layvin Kurzawa

Milieux : Marco Verratti, Lendro Paredes, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Julian Draxler, Pablo Sarabia

Attaquants : Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria, Eric-Maxim Choupo-Moting, Mauro Icardi