« Triste » après l’échec de son transfert au Barça ? Neymar réagit sur Instagram ( Photo )

Désireux de retourner au Barça, Neymar a été contraint de rester au PSG. Désormais la page est tournée, le crack brésilien va bientôt retrouver la ferveur des pelouses. Et si certains l’annoncent comme étant dévasté suite à son départ manqué, la star auriverde semble être passé à autre chose.

Depuis que ses velléités de départ ont éclaté au grand jour, Neymar s’est vu privé de rencontre de Ligue 1. Ainsi depuis le début du championnat il n’a pas disputé la moindre minute avec le club francilien bien que Leonardo avait annoncé que l’attaquant était physiquement au point. Cette semaine, il s’est envolé en destination des Etats-Unis où se trouve actuellement la sélection brésilienne.

Neymar a retrouvé le sourire…

Pendant que certains avancent que le Brésilien ferait la grise mine, il n’en est rien puisque le Brésilien a publié via son compte Instagram une nouvelle photo. Évidemment, toutes ses réactions étant scrutées, nul doute qu’il l’a publié pour calmer les rumeurs à son sujet, faisant état d’une tristesse. Il va d’ailleurs plus loin en y ajoutant la mention « Happiness » (bonheur en français). Voilà qui risque de mettre un terme au bruit qui court. Non, Neymar n’est pas dépité et a semble-t-il tourné cette page.

