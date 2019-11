Psd/Jant bi: » L’actualité sur le 3e mandat est un faux débat «

Le Psd/Jant bi estime que l’actualité sur le 3e mandat du président Macky Sall est un faux débat.

Mamour Cissé et ses camarades, qui se sont réunis en bureau politique, trouvent qu’il est brandi et agité, à mille lieues de sa temporalité pertinente, par une opposition et des groupuscules instrumentalisés, dans le sombre dessein de déstabiliser le régime, de susciter l’indignation et la révolte, pour ramasser, dans leur rêve, un pouvoir tombé dans la rue.

Mamour Cissé et ses camarades disent être convaincus que ce débat ne pourra jamais prospérer. «Ceux qui parlent savent très bien qu’ils le font à la place du Conseil constitutionnel, seul compétent pour régler cette question», déclare Abass Cissé leur porte-parole.

Selon Psd/Jant bi, le rejet du Peuple qui refuse de s’approprier ces débats dans des salons feutrés de Dakar, au moment où ses préoccupations tournent autour d’un meilleur être.