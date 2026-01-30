« le prototype du vieux grincheux qui a raté sa vie» : Waly Diouf Bodiang charge Doudou Wade

Le Directeur général du Port autonome de Dakar, Wally Diouf Bodian, a réagi sur sa page Facebook à l’actualité politique impliquant Doudou Wade, ancien responsable politique.

Dans sa publication, M. Bodian a tenu des propos très critiques à l’endroit de ce dernier, estimant que ses prises de position relèvent davantage, selon lui, d’une frustration politique que d’un débat constructif.

Dans son message, Wally Diouf Bodiang décrit Doudou Wade comme « le prototype du vieux grincheux qui a raté sa vie et qui cherche à emporter tout le pays dans son échec ». Il estime par ailleurs qu’une poursuite judiciaire ne serait pas appropriée, affirmant que « certains ne peuvent pas supporter une garde à vue ».

Poursuivant son propos sur un ton ironique, le directeur général du Port évoque également « le manque de certaines substances récréatives », qu’il juge susceptible, selon lui, « d’engager son pronostic vital ». Il ajoute qu’il faudrait « le laisser souffrir de voir Ousmane Sonko à la Primature et lui nulle part ».

La publication se conclut par une formule lapidaire : « Certains numéros vieillissent mal ».