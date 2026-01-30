Propos jugés subversifs sur TFM : Pape Ngagne Ndiaye convoqué

Le journaliste et animateur Pape Ngagne Ndiaye est convoqué ce vendredi 30 janvier à la Sûreté urbaine de Dakar, à la suite de propos tenus par son invité Doudou Wade lors de l’émission « Faram Facce » diffusée en direct sur TFM. La convocation vise à éclaircir le rôle de l’animateur après des déclarations jugées controversées et largement critiquées sur les réseaux sociaux.

Au cours de l’émission, Doudou Wade, ancien responsable du Parti démocratique sénégalais (PDS), a tenu des propos sur la situation politique du pays, évoquant notamment le « sauvetage de la République » par « le coup d’État ou par l’armée ». Ces déclarations ont été interprétées par une partie de l’opinion comme un appel implicite à une prise de pouvoir non démocratique, provoquant une vive polémique en ligne.

Pape Ngagne Ndiaye, animateur du programme, ne s’est pas encore exprimé publiquement sur cette affaire. Les autorités n’ont pas communiqué officiellement sur les motifs précis de la convocation, évoquant toutefois, selon des sources proches du dossier, une audition destinée à recueillir la version des faits de l’animateur. Cette affaire relance le débat sur la responsabilité des journalistes face aux propos de leurs invités et sur la liberté d’expression dans les médias sénégalais.