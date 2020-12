Propos racistes : “Sans la France, Rokhaya Diallo serait en Afrique avec 15 gosses…”

Le 22 octobre dernier, Sud Radio, une auditrice a estimé à l’antenne que Rokhaya Diallo, d’origine sénégalaise et gambienne, devait ses diplômes et sa notoriété à la France qui lui a épargné la collection de nombreux gosses et autres travaux ménagers en Afrique.

Réaction de Rokhaya..

“Sans la France, madame Diallo serait en Afrique avec 30kgs de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et d’attendre que Monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses.» Ce sont les propos d’une auditrice de “Sud Radio” en France qui a mis Rokhaya Diallo dans tous ses états.

…Aux propos racistes

“Quelle immonde bande d’individus haineux en roue libre. Ces propos traduisent un mélange de mépris de «l’Afrique» (comme s’il s’agit d’un pays!) et de négation de la légitimité politique des non Blancs en France”, a réagi la militante et éditorialiste habituée des plateaux TV le 20 décembre. L’éditorialiste, à qui l’extrait avait, semble-t-il, échappé lors de sa diffusion en octobre, a réagi.

« Sans la France, madame Diallo serait en Afrique avec 30kgs de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et d’attendre que Monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses.». Quelle immonde bande d’individus haineux en roue libre sur @SudRadio ! @csaudiovisuel pic.twitter.com/FnRs48W6vO