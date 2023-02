Projet de Pastef contre les familles religieuses : Halte à la manipulation (Par Doyen Ismaila Camara)

Depuis déjà deux à trois ans, j’ai alerté, en vain, sur les objectifs dissimulés de PASTEF aujourd’hui, YAW. Jamais, « le projet de Sonko » n’a été révélé, encore moins l’identité des fondateurs de cette organisation.

Notre société héritée de nos ancêtres, bâtie après d’âpres luttes, de sang versé, d’exile, est aujourd’hui secouée par des irresponsables, des ignares sans savoirs et sans cultures.

Dans leurs luttes contre les colons, nos marabouts ont fait preuves de beaucoup d’intelligence et d’ingéniosité par le maillage des daras sur l’étendue du territoire.

Cette stratégie a permis la résistance pacifique et une victoire éclatante face aux objectifs de déracinement d’aliénation et d’annihilation de nos valeurs culturelles.

En effet, nous, disciples d’une quelconque confrérie, sommes détachés de la famille biologique et mis à la disposition du maître spirituel qui se substitue au père.

Le savoir islamique n’est pas seulement scolastique. Elle est pratique et pédagogie de contact. En conséquence le rapport maître-disciple se substitue aux relations de filiation et à la parenté proche : le Cheikh est supérieur au père biologique et le processus de formation est analogue à celui de la procréation.

Pour CHEIKH MOUSSA CAMARA, l’une des plus grandes figures de la culture arabo-islamique en Afrique de l’Ouest, la rupture avec la famille est consommée dès le début de son apprentissage du savoir classique.

Nos khalifes, dignes héritiers de nos grands marabouts, formatés dans le soufisme et le mysticisme perpétuent les enseignements reçus avec abnégation, compétence et un savoir incommensurable. Les disciples et le temporel trouvent en eux la sagesse, la maturité et les conseils indispensables pour un comportement sociétal équilibré.

Nous nous blottissons dans leur aura pour échapper à Satan. Vouloir remettre en cause leur autorité relève d’une impertinence, d’une insolence et d’une irresponsabilité inqualifiables. La tentative de désacralisation de leur rôle sociétal était déjà planifiée à l’instar de nos institutions. C’est un plan ourdi de longue date avec des acteurs bien désignés.

C’est loin d’être de la politique car le Sénégal est le seul pays encore debout et stable dans la Sous-région. Les objectifs sont dictés et financés par des forces obscures et puissantes dont les représentants sont PASTEF, OUSMANE SONKO et quelques membres dans nos familles religieuses. Ces forces n’ont rien avoir avec la démocratie. La preuve vivante est le comportement irresponsable de Ousmane Sonko face aux dommages collatéraux que sont : les morts de mars 2021, les milliards des sénégalais partis en fumé, le chômage de travailleurs de Auchan et Total et tout dernièrement la violation de la ville sainte Touba.

Ses penchants libidineux, sa lâcheté, ses ambitions démesurées, soubassements de sa mission chaotique pour notre pays, ne constituent que des écrans. La véritable mission est ailleurs comme développée en amont.

L’Etat du Sénégal l’a bien compris et la gère avec subtilité, sans précipitation aucune. Cependant le temps fait défaut, les plaintes s’accumulent et les échéances électorales n’attendent point.

Ousmane Sonko provoque, exagère et à la limite mène des actions suicidaires pour échapper à son procès humiliant face à la sérère digne et de pure souche Adji Raby Sarr.

Par Doyen Ismaila Camara