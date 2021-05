Proche-Orient : Une nouvelle nuit sous les bombes

L’opération militaire israélienne est désormais baptisée « Le gardien des murailles », écrit notre correspondant régional, Sami Boukhelifa. Cette nuit, l’État hébreu a massivement engagé ses forces dans la bataille. Avions de chasse et hélicoptères de combat ont mené des raids meurtriers à Gaza, où vivent deux millions de personnes sous blocus israélien, et sans aucun moyen de protection. Les frappes aériennes se sont poursuivies jusqu’à l’aube.

Le territoire israélien a également été ciblé par des centaines de roquettes. Le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza et le Jihad Islamique, deuxième groupe armé de l’enclave palestinienne sont tous deux engagés dans la bataille. Des salves de tirs ont visé plusieurs villes israéliennes et notamment Tel Aviv. Le ciel de la ville a été constellé par les explosions, lorsque le « Dôme de Fer », le dispositif anti-missiles de l’armée israélienne, est entré en action pour détruire les roquettes tirées depuis la bande de Gaza.

Des manifestations tournent à l’émeute entre arabes israéliens et juifs suprématistes

Outre les frappes, les manifestations se multiplient à Jérusalem-Est, en Cisjordanie occupée mais aussi dans des villes arabes israéliennes : Lod, Acre, des localités arabes près de Haïfa, des villes en Galilée. Une mobilisation inédite des arabes israéliens en signe de soutien à leurs « frères palestiniens ».

À Lod, à mi-chemin entre Jérusalem et Tel Aviv, juifs et arabes y pourtant vivent en paix depuis des années. Mais les tensions des derniers jours ont jeté le feu aux poudres et les manifestations y sont tournées à l’émeute : des arabes israéliens y affirment « n’avoir aucun droit, même si nous sommes citoyens israéliens ». Face aux affrontements, Israël y a déclaré l’état d’urgence.