Macky Sall à Tambacounda : L’argent coule à flots dans les coulisses

L’argent coule à flots dans la région de Tambacounda avant l’arrivée du président Macky Sall qui y est attendu du 26 au 29 décembre pour les inaugurations de la route nationale numéro 1 Tambacounda-Goudiry-Kidira et le Camp Militaire de Goudiry. Ensuite ce sera le conseil présidentiel, le conseil des ministres et enfin la journée nationalede l’élevage.

Les leaders apéristes de Tambacounda avec à leur tête le « Dougoutigui » n’ont pas lésiné sur les moyens pour réserver un accueil triomphal au chef de l’Etat, le 26 décembre prochain. Les leaders ont commencé à mobiliser. Ce sont des milliers et des milliers de cars qui sont prévus pour le transport des militants, militantes et sympathisants où ils se trouvent. Les caméras ultras sophistiquées de Seneweb ont aperçu un camion en train de descendre des tonnes de riz au domicile de Me Sidiki Kaba sis au quartier Dépôt.

A cela s’ajoutent, des tee shirts, casquettes, banderoles à l’effigie de chaque responsable politique qui sont déjà confectionnés et distribués dans les coins et recoins, pour montrer au Président leur degré d’engagement et mobilisation. C’est dire que la guerre des tendances a déjà démarré.

Azactu.net