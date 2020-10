Procès en diffamation : Aliou Sall, le maire de Guédiawaye réclame 1 milliard Fcfa à D-média

Procès en diffamation : Aliou Sall réclame 1 milliard Fcfa à D-média

Bougane Gueye Dany et Ameth Aïdara ont comparu ce matin à la barre pour répondre des faits de diffamation. Ils ont plaidé non coupables. Ahmed Aidara s’est justifié d’avoir fait la revue de presse sur Zik Fm en reprenant un article du journal Direct News qui avait écrit que ” Aliou Sall vend la mairie de Guédiawaye à 1 milliard”. Quant au boss du groupe D-Média,Bougane Gueye Dany, il affirme que c’est la première fois qu’un journaliste est poursuivi pour une revue de presse.

L’avocat du maire de Guediawaye Me Sadel Ndiaye réclame 1 milliard Fcfa en guise de dommages et intérêts. Mais celui des prévenus Me Boubacar Wade a plaidé la relaxe de ces clients car il n’est pas établi le délit de de diffamation. Pour sa part, le Parquet a requis l’application de la loi en attendant le délibéré qui est prévu le 19 novembre.