Procès des Thiantacounes: Le verdict attendu ce jeudi

Le procès du guide des Thiantacones, Cheikh Béthio Thioune, jugé par contumace, et de ses 19 disciples, inculpés dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, prend fin ce jeudi. Ouvert depuis le mardi 23 avril 2019 au tribunal de Mbour, la décision de la Chambre criminelle est attendue ce jeudi.

Les faits remontent le 22 avril 2012. Bara Sow et Ababacar Diagne, disciples de Cheikh Béthio, se sont présentés à Médinatoul Salam pour renouer leur acte d’allégeance, mais malheureusement ils ont été froidement abattus lors d’une bagarre avec les disciples du Cheikh.



Cheikh Béthio est poursuivi pour « complicité de meurtre » alors que ces disciples sont poursuivis « pour meurtre avec actes de barbaries, recel de cadavres, non dénonciation de crimes, association de malfaiteurs, détention d’armes à feu sans autorisation administratives… »



Le pool des avocats de la partie civile dirigé par Me Khassimou Touré estime durant la plaidoirie que « Cheikh Béthio Thioune est mouillé jusqu’au cou dans cette affaire ». Selon ces robes noires « les Thiantacounes qui ont tué Ababacar Diagne et Bara Sow, ont reçu un Ndigueul de Cheikh Béthio Thioune ». Aussi, demandent-ils, la peine capitale pour le guide des Thiantacounes et une réparation de trois (3) milliards de Francs CFA.



Le procureur de la République près du Tribunal d’ instance de Mbour, Youssou Diallo, a requis lundi une peine de travaux forcés à perpétuité à l’encontre du guide des Thiantacounes et de quinze (15) de ses disciples.



Les avocats de la défense qui se sont, jusque-là, succédé devant le prétoire ont sollicité l’acquittement de leurs différents clients. Ils défendent de manière séparée leur client d’autant que les chefs d’inculpation retenus contre les accusés ne sont pas les mêmes.