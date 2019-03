Prix Nobel de la paix : A seulement 16 ans, Greta Thungerg est nominée

Greta Thunberg n’a que 16 ans mais elle a déjà beaucoup œuvré pour réveiller les adultes et « sauver la planète » ! La jeune Suédoise Greta Thunberg a été proposée pour le prix Nobel de la paix 2019. Elle est à l’origine de la « grève de l’école pour le climat ».

Trois des élus à l’origine de la nomination ont proposé qu’elle soit récompensée du prix Nobel de la paix 2019. « Nous avons proposé Greta Thunberg parce que le changement climatique, si on ne l’enraye pas, sera la principale cause des guerres, conflits et flux de réfugiés à l’avenir », a affirmé à l’AFP le député norvégien Freddy André Øvstegård.

« Greta Thunberg a lancé un mouvement de masse dans lequel je vois, peut-être, la principale contribution à la paix », a-t-il fait valoir. L’adolescente est devenue une égérie de la lutte contre le réchauffement climatique.