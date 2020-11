Présidentielle aux Etats-Unis: Les américains opteront ils pour la continuité oubien pour la rupture?

C’est le grand jour aux Etats-Unis. Ce mardi 3 novembre près de 200 millions d’électeurs doivent départager le président sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden.

Quatre années de plus avec Donald Trump ou un changement de ligne radical avec Joe Biden ? L’élections américaine débute ce mardi 3 novembre 2020 et doive départager, d’ici 24 heures, le président républicain sortant et l’ancien vice-président démocrate. Deux lignes et deux styles radicalement opposés s’affrontent lors de cette élection présidentielle, qui devrait marquer durablement le pays. Une réélection de Donald Trump serait le signe que la surprise de 2016 n’était pas un accident et que l’opinion américaine a clairement basculé en faveur du tonitruant milliardaire. Le choix de Joe Biden marquerait la volonté d’un changement de ton à la Maison Blanche et sans doute une forme de retour à une certaine normalité.

Le résultat de l’élections américaine 2020 est entouré de nombreuses inconnues. Il pourrait être consolidé tard dans la nuit voire dans la journée de mercredi. Dans les sondages en tout cas, c’est Joe Biden qui est en tête depuis des mois. Les enquêtes d’opinion donnent d’ailleurs un avantage inédit au démocrate, avec un écart de 10 points dans les derniers pointages. Si ces sondages se traduisaient en résultat concret, il s’agirait d’une victoire inédite pour le parti démocrate, potentiellement mortelle pour le parti républicain. Mais méfiance : la victoire surprise de Trump il y a quatre ans contre une Hillary Clinton favorite est encore dans tous les esprits. Aux USA, l’élection du président se fait au suffrage indirect et un avantage populaire ne se traduit pas toujours par une victoire en nombre de grands électeurs. Dans les « swing states », le résultat de l’élection semble d’ailleurs plus incertain.