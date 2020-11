C’est le journal Libération qui a vendu la mèche. L’ancienne Présidente du Conseil économique, social et environnemental n’a pas perdu que son strapontin. Elle aurait aussi perdu l’estime du président Macky Sall qui lui chercherait même des noises, s’il ne les lui a pas déjà trouvés “des bombes”.

Alors que l’on s’apprête à assister à l’exaltante passation de service entre Mimi Touré et Idrissa Seck, à la tête du CESE, il se murmure que “c‘est pour des questions de malversations financières que Aminata Touré a perdu son poste” de quatrième personnalité de l’Etat. Et cette fois-ci, nous ont appris des sources au sein du CESE, l’agent comptable qui signait tous les décaissements a été relevé de ses fonctions; en même temps que sa patronne. Si officiellement le palais s’est réservé de donner la moindre explication sur les raisons du limogeage de Mimi Touré, de nombreux observateurs avaient cru voir une volonté de Macky Sall de sanctionner “une collaboratrice déloyale.”

Au palais, tous ceux à qui on a -à un moment donné-, prêté des ambitions de vouloir succéder à Macky Sall ont été écartés des affaires. Comme l’avait prédit un certain Idrissa Seck, faisant référence à Jésus Christ, lorsque “son frère” Karim Wade a voulu remplacer “leur père”, Abdoulaye Wade, à la présidence du Sénégal, “le dernier, qui s’est dit fils de Dieu et a voulu succéder au Père, a fini crucifié“. Pour le cas Mimi Touré, ce n’est pas aujourd’hui que ce soupçon d’ambition a commencé à se faire entendre. Au lendemain de son limogeage de la primature et jusqu’à sa nomination comme envoyée spéciale du président de la République, Aminata Touré s’était préparée à cette éventualité de demander le suffrage de ses compatriotes.

Avec ses petits mouvements de soutien, elle avait clairement fait savoir qu’elle ambitionnait de se présenter à la présidence de la République. D’ailleurs, des conseillers occultes en communication avaient été approchés dans ce sens pour refaire l’image présidentiable de la dame du Saloum. Et, par un jeu de dupes dont seul Macky Sall a le secret, il a réussi à attirer Mimi Touré dans ses filets, en lui octroyant un poste d’envoyée spéciale dont seuls, eux deux, connaissent le contenu et les contours. Ensuite, après s’être assuré que Aminata Touré n’allait plus être un problème et que sa candidature cachée est complètement abandonnée; puisque Mimi Touré a coupé tout contact avec ses anciens soutiens, Macky Sall l’a nommé présidente du CESE à la place de Aminata Tall.

Aujourd’hui, c’est une femme politique au crépuscule de sa carrière (58 ans) qui quitte les lambris dorées du pouvoir. Suprême humiliation, en même temps qu’elle est renvoyée sans ménagement du Conseil économique, social et environnemental, et qu’elle s’apprête à subir les coups bas fabriqués par le palais, Macky Sall a fait entrer son ex-mari, Oumar Sarr, par la grande porte du gouvernement. Pour rappel, c’est sous le règne de Mimi Touré, ministre de la justice, que le nom de Oumar Sarr s’est retrouvé sur la liste des anciens ténors du pouvoir Pds, soupçonnées de malversation financières et poursuivies par la Crei.

Mimi Touré était aussi très puissante quand son ex-époux et père de sa fille, Dior Sarr, a été cueilli et placé emprisonné pour diffusion de fausses nouvelles, en 2015. Maintenant, la question est de savoir qu’elle sera l’attitude de Oumar Sarr face à la campagne de diabolisation que son gouvernement s’apprête à lancer contre son ex-épouse. En d’autres temps et autre circonstance, on se rappelle qu’un certain Aliou Malaw Sow, ministre d’Abdoulaye Wade, avait menacé de géhenne quiconque oserait dénoncer “la gestion malsaine” de sa douce Amy Samaké, directrice générale, en son temps, de la “Case des Tous Petits.” Et, une fois le divorce consommé entre ce couple glamour, on a plus entendu Aliou Sow prendre fait et cause pour elle.